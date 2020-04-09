“التجاري الوطني” يرفع سقف السحب عبر ATM

رفع مصرف التجاري الوطني سقف السحب عبر آلة ATM لعملائه الراغبين في التحول للصيرفة الالكترونية.

وأوضحت الإدارة العامة للمصرف في بيان اليوم الخميس، أن سقف السحب اليومي حدد بـ400 دينار على أن تكون قيمة سقف السحب الأسبوعي 500 دينار للفرد.

كما رفعت إدارة “التجاري الوطني” قيمة السحب الشهرية عبر ATM إلى 2000 دينار لكل عميل.

وكانت إدارة المصرف وجهت عملاءها في مطلع الشهر الجاري لاستخدام تطبيق “موبي مال” للاستفادة من محفظة السداد الالكترونية التي تقدمها بالشراكة مع شركة المدار الجديد، وذلك لإتمام عمليات الشراء بما قيمته 3000 دينار شهريا من خلال 700 نقطة بيع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية