بومطاري يبحث مع عمداء بلديات الجنوب مُخصصات الطوارئ والمليار دينار

التقى وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس، مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الجنوبية في العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة إن العمداء تطرقوا إلى مسألة تعطيل مصرف ليبيا المركزي لتسييل المرتبات والمليار دينار الذي خصص لتنمية الجنوب بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن بومطاري أكد بأن وزارة المالية سوف تعطي أولوية لتسييل مخصصات بلديات الجنوب، إضافة إلى أنها لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لرفع المعاناة عن كافة البلديات في المنطقة.

وطرح خلال اللقاء بشكل مفصل مشروع لائحة الإيرادات المحلية وآليات التحصيل والانفاق وذلك في إطار تعزيز الحكم المحلي وتكسير قيود المركزية، بحسب البيان.

إضافة إلى ذلك، ناقش بومطاري مع المسؤولين قرار المجلس الرئاسي بشأن مخصصات البلدية لمواجهة خطر وباء كورونا في ظل تخوف العمداء لعدم وصول تلك المبالغ حتى الآن، مؤكدًا بأن الوزارة تعمل على تسييل المبالغ المالية لبلديات المنطقة.