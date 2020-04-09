اقتصاد

موسكو والرياض تتجاوزان “خلاف تخفيض الإنتاج”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس صندوق الثروة الروسي كيريل ديمترييف، لـ”رويترز” اليوم، إن موسكو والرياض تغلبتا على خلافاتهما بخصوص تخفيضات إنتاج النفط، مشددا على أهمية مشاركة المنتجين خارج تحالف “أوبك+” في التخفيضات.

وأضاف ديمترييف أن هناك آخرين سينضمون إلى الإجراءات أثناء اجتماع مجموعة الـ20 غدا الجمعة.

وفي السياق ذاته أكد مصدر في “أوبك+” أن التحالف يبحث تخفيضات تتجاوز 12 مليون برميل يوميا ويريد مساهمة الآخرين بـ5 ملايين برميل يوميا.

من جهته، أبلغ وزير الطاقة الروسي خلال اجتماع “أوبك+”، الذي عقد مساء الخميس، بأن النشاط الاقتصادي العالمي يتراجع، وقال إن الطلب على النفط انخفض ما بين 10 إلى 15 مليون برميل يوميا، مؤكدا ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات عاجلة بمشاركة مزيد من الدول في الجهود المبذولة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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