اقتصاد

العامة للكهرباء: قفل صمام غاز مغذي لمحطة الخمس بمنطقة سيدي السائح وسرقة أسلاك ببلدية زليتن

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

حذرت الشركة العامة للكهرباء من حدوث عجز كبير في الطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية بعد فقد 500 ميجاوات نتيجة انخفاض حاد في ضغط الغاز الرئيسي المغذي لمحطة كهرباء الخمس بسبب قفل أحد صمامات الغاز بمنطقة سيدي السائح.

كما كشفت الشركة عن قيام مجموعة من “المجرمين” ببلدية زليتن بالاعتداء على خط “الطوالب” وسرقة أسلاك الكهرباء بطول 4350 مترا، وناشدت الشركة الأجهزة الأمنية بالبلدية بضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية.

وحذرت الشركة العامة للكهرباء من أن استمرار هذا العبث سيؤدي إلى حدوث إظلام بالأحياء السكنية، مما يزيد من معاناة المواطن بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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