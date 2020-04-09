تعليق العمل بمستشفى “الخضراء” بعد استهدافه بالقصف وتضرر مرافقه

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني عن تعليق العمل بمستشفى “الخضراء” بطرابلس بعد استهدافه بالقصف لثلاث مرات خلال 72 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن القصف الذي تعرض له المستشفى اليوم للمرة الثالثة دمر مخزنا للأدوية وحسرة للعمليات وأقساما أخرى، مشيرة إلى اضطرارها لإخلاء المستشفى بعد حدوث إصابات للأطقم الطبية نتيجة القصف المتكرر.

وأدانت وزارة الصحة بشدة هذا القصف “المتعمد”، داعية العالم إلى إدانة هذا العمل “الجبان” بحسب بيان الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن قصف اليوم لمستشفى الخضراء هو الاستهداف الثامن والعشرين للمستشفيات والمرافق الطبية منذ بدء الهجوم على العاصمة في الرابع من أبريل من العام الماضي.