الدولار الامريكي يقفز من جديد مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازي

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي من جديد مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية في ختام التعاملات المسائية الخميس.

وبلغت اخر قيمة للعملة الأميركية، 4.99 دينار، وقفز الدولار الامريكي بشكل مفاجئ مساء اليوم بعد استمرار المهاترات بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعد ان سجل في تعاملات بدء يوم الخميس 4.935 دينار، وفقاً لمتداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وصعدت قيمة حوالة تركيا للدولار الامريكي إلى 5.15 دينار، فيما سجلت سعر بطاقة ارباب الاسر 4.60 دينارا.

وياتي الارتفاع المفاجئ بعد بيانات متبادلة بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، حيث على الرغم من أنباء تحدثت عن إعادة فتح منظومة الاعتمادات وبقاء منظومة النقد الأجنبي مغلقة بسبب رغبة المصرف في رفع رسم النقد الاجنبي وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المجلس الرئاسي.

وفيما يلي ملخص لأخر الاسعار:

الدولار = 4.99 دينار

سعر كسر الذهب = 187 دينار عيار 18

اليورو= 5.35 دينار

الباوند = 6.08 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 5.15 دينار

ليرة= 0.73 دينار

الدينار التونسي= 1.67 دينار

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