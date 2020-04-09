جهاز النهر الصناعي يؤكد استمرار قطع المياه عن العاصمة والتفاوض مع بلدية الشويرف للوصول إلى تسوية

أكد المسؤولين بمنظومة “الحساونة – سهل الجفارة” بجهاز النهر الصناعي أن المجموعة المسلحة التي اقتحمت موقع محطة التحكم بالتدفق بمنطقة الشويرف لا تزال ترفض إعادة تشغيل المحطة وضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك إلى حين تحقق مطالبهم.



وأوضح مصدر بمنظومة الحساونة أن سبب عودة المياه لبعض مناطق العاصمة اليوم الخميس هو تعذر غلق صمامات التحكم بالتدفق بموقع الشويرف بالكامل، مما ترتب عنه تسرب المياه من إحدى الصمامات من القاطع الجنوبي لأنابيب النقل الممتلئة عبر المسار الأوسط إلى خزان الموازنة بترهونة، ونجم عن ذلك حدوث فيضان للمياه بالخزان، الأمر الذي استوجب تشغيل مضخة بمحطة الضخ لتصل المياه إلى بعض مناطق مدينة طرابلس مساء الخميس والتي ستنقطع من جديد عند نفاذ حجم المياه بخزان الموازنة.



وأشار إلى أن المجموعة التي اقتحمت موقع محطة التحكم بالتدفق الشويرف يوم الاثنين الماضي لازالت تهدد العاملين بقوة السلاح وترفض إعادة التشغيل وضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك إلى حين تحقق مطالبهم الشخصية والفئوية، رغم وجود جهود للتفاوض مع بلدية الشويرف للوصول إلى تسوية وإنهاء هذه الأزمة وإعادة التشغيل وضخ المياه للمدن والمناطق.