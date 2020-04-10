اقتصاد

تأخر صرف المرتبات يُقلق عمداء بلديات الجنوب

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير المالية فرج بومطاري أمس الخميس احتياجات بلديات المنطقة الجنوبية خلال اجتماع موسع عقده بمقر الوزارة في طرابلس مع عمداء البلديات الجنوبية تطرقوا خلاله لأزمة عدم تسييل المرتبات وتأخرها من مصرف ليبيا المركزي بقيادة الصديق الكبير.

وعبر عمداء بلديات الجنوب عن تخوفهم من تأخر تسييل ميزانية الطوارئ لاستخدامها في مواجهة عدوى فيروس كورونا وطمأن بومطاري أن كافة المخصصات ستسيل قريبا شريطة التعاون مع أجهزة الدولة والتقيد بأوجه الصرف.

وشدد وزير المالية على أنه سيتواصل مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق لبحث إمكانية إحداث تنمية مكانية لضمان تشغيل الشباب وتحريك عجلة الاقتصاد خاصة بعد تأخر حكومة الوفاق في صرف ميزانية التنمية وقدرها مليار دينار التي تعهد الرئاسي بدفعها في ديسمبر من عام 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك