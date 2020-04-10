تأخر صرف المرتبات يُقلق عمداء بلديات الجنوب

بحث وزير المالية فرج بومطاري أمس الخميس احتياجات بلديات المنطقة الجنوبية خلال اجتماع موسع عقده بمقر الوزارة في طرابلس مع عمداء البلديات الجنوبية تطرقوا خلاله لأزمة عدم تسييل المرتبات وتأخرها من مصرف ليبيا المركزي بقيادة الصديق الكبير.

وعبر عمداء بلديات الجنوب عن تخوفهم من تأخر تسييل ميزانية الطوارئ لاستخدامها في مواجهة عدوى فيروس كورونا وطمأن بومطاري أن كافة المخصصات ستسيل قريبا شريطة التعاون مع أجهزة الدولة والتقيد بأوجه الصرف.

وشدد وزير المالية على أنه سيتواصل مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق لبحث إمكانية إحداث تنمية مكانية لضمان تشغيل الشباب وتحريك عجلة الاقتصاد خاصة بعد تأخر حكومة الوفاق في صرف ميزانية التنمية وقدرها مليار دينار التي تعهد الرئاسي بدفعها في ديسمبر من عام 2018.

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