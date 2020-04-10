العامة للكهرباء تؤكد دخول عدد من الوحدات على الشبكة والعمل على إرجاع التيار الكهربائي

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن فنيي الشركة يعملون على إرجاع التيار الكهربائي بعد الدخول في إظلام تام صباح اليوم بالمنطقتين الغربية والجنوبية.

وأكدت الشركة أن الفنيين تمكنوا من إرجاع الوحدتين الغازيتين الثانية والرابعة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة والوحدات الأولى والثانية والثالثة بمحطة الرويس الغازية، إضافة إلى دخول وحدات التوليد الثالثة والخامسة والسادسة بمحطة جنوب طرابلس على الشبكة الكهربائية.

وكانت مدن المنطقتين الغربية والجنوبية قد دخلت في إظلام تام صباح اليوم بسبب إقفال صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح الذي يغذي بعض وحدات التوليد في المنطقة الغربية.