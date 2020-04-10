مفاوضات لإيجاد خطة لنقل العاملين العالقين بالحقول النفطية

قال مصدر يعمل في مكتب الإعلام بشركة الواحة في تصريح لـ 218 اليوم الجمعة إن رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد عمار يسعى لإجراء مفاوضات مع وزارة المواصلات من أجل إيجاد آلية استثنائية تضمن نقل بعض العاملين من حقول النفط الصحراوية ومواقع أخرى إلى مناطق سكنهم أو القريبة منهم بعد أن فرض حظر التنقل جوا في ليبيا كوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وأضاف المصدر ذاته أن بعض العاملين في الحقول عالقين في أماكنهم منذ أكثر من 30 يوما، مؤكدا على توفر كل ما يحتاجونه من أساسيات السلع التموينية والطبية وغيرها، مشيرا إلى أن العاملين موزعين على حقول “جالو والسماح والواحة”.

وأكد المصدر خلال حديثه على أهمية دور هؤلاء العاملين في هذه المرحلة المهمة للحفاظ على إمدادات الغاز المسؤولة عن تغذية محطات الكهرباء في سرت وبنغازي، لضمان سلامة الشبكة ومد المواطنين بكافة الخدمات.

كما عبّر عن امتنان رئيس مجلس الإدارة لكافة العاملين في شركة الواحة من إداريين وعاملين في المواقع المختلفة بينها الحقول والموانئ النفطية وكل الأقسام الفنية والهندسية الذين يواصلون أعمالهم وسط تحديات عدوى كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية