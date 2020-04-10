اقتصاد

صنع الله يعد بتخصيص ميزانية أكبر لدعم الجنوب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع عمداء أربع عشرة بلدية في الجنوب احتياجات مواجهة فيروس كورونا.

صنع الله أكد العمل على توفير المساعدات لمواطني المناطق الجنوبية الواقعة في نطاق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط من حيث تحديد الاحتياجات الطبية الممكنة وتوفيرها مشيرا إلى أنهم بدؤوا بالجنوب لكونه أكثر المناطق احتياجا للإمكانات.

وبين صنع الله أنهم وبالرغم من عمليات إقفال المنشآت النفطية التي حدت من إيرادات المؤسسة إلا أنهم قادرون على تخصيص ميزانية أكبر لدعم المناطق لافتا إلى أن المؤسسة أنفقت مايزيد على مليون دينار لدعم القطاع الصحي لكافة المناطق المتاخمة لعملياتها، وأنهم سينفقون المزيد إذا تم رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية وفق قوله.

يشار إلى أن مؤسسة النفط تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية من أجل إرسال قافلة طبية إلى الجنوب الأيام القادمة وتوزيعها على مختلف البلديات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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