“صنع” الله يبحث احتياجات مناطق الجنوب الصحية و يجهز لإرسال قافلة طبية إليها

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ا”مصطفى صنع الله” اجتماعا مع عمداء 14 بلدية بالمناطق الجنوبية، وذلك لمناقشة احتياجات البلديات لمواجهة فيروس كورونا .

و في تصريح لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” أكد على سعيه لمساعدة السكان المحليين في مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط في التغلب على هذا الوباء ، و مشيرا إلى أن الجنوب أكثر الأماكن احتياجاً للمعدات الطبية

و أفاد أنه لولا الاقفالات التي طالت المنشآت النفطية والتي حدت من إيرادات المؤسسة، لكانت المؤسسة قادرة على تخصيص ميزانية أكبر لهذا المشروع ، و على الرغم من ذلك، قامت بإنفاق ما يزيد عن مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الصحة وتوفير المستلزمات الطبية لجميع المناطق المتاخمة لعملياتها إلى حد الآن، و ستنفق المزيد في حال استئناف النفط .

و أكدت الوطنية للنفط قيامها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة من أجل ارسال قافلة معدات طبية الى الجنوب خلال الأيام القادمة وتوزيعها على مختلف البلديات، في حين تواصل العمل مع شركائها الدوليين على توفير المزيد من المستلزمات الطبية، و ستساعد هذه المعدات العاملين بالقطاع الصحي الذين يعالجون المرضى ويمنعون انتشار المرض.