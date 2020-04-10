” المؤسسة الوطنية ” تبحث امداد المناطق الجنوبية بالمحروقات

التقى اليوم الخميس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع عمداء 14 بلدية بالمناطق الجنوبية في طرابلس .

وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط ، أثناء القيام بتوفير المحروقات إلى المناطق الجنوبية والبحث عن آلية مناسبة لضمان وصولها في ظل تردي الأوضاع الأمنية .

حيث صرح المهندس مصطفى صنع الله قائلا: “ منذ بداية أزمة الوقود في الجنوب الليبي في منتصف عام 2017 قامت شركة البريقة لتسويق النفط وبمتابعة متواصلة من المؤسسة الوطنية بإجراء ترتيبات للتنسيق الأمني مع المجموعات العسكرية المختلفة بالمناطق الواقعة من المستودعات في مصراته ولغاية مختلف المحطات بمدن الجنوب والتي بدأت في عام 2018 لعبور قوافل شاحنات الوقود المحملة بملايين اللترات من المحروقات إلى مناطق الجنوب وبشكل منتظم لتخفيف معاناة المواطنين .

وأضاف قائلا: ” تم توفير كميات من المحروقات عبر مستودعات شركة البريقة في المنطقة الشرقية ولكن دون اي نتيجة ملموسة بشكل جوهري.”

كما تمّ الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم يضم كلّا من شركة البريقة لاشراك عمداء البلديات في التوصل إلى حلّ عاجل للتنسيق الأمني وضمان سلامة السائقين وتأمين الطرقات لضمان استئناف تزويدات الوقود إلى مختلف المدن والقرى في الجنوب.