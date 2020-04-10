الحرس البلدي عين زارة يرصد عدة مخالفات بمحال المواد الغذائية

أعلن جهاز الحرس البلدى فرع عين زارة بجولة تفتيشية على محال المواد الغذائية ، وضبط عدة مخالفات خلالها .

و تضمنت الجولة رصد مواد غذائية منتهية الصلاحية تعاني من سوء تخزين و تم مصادرتها وأقفل على إثرها عدد من المحال بالشمع الأحمر وإحالتهم للتحقيق .