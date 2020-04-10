اقتصاد

الحرس البلدي عين زارة يرصد عدة مخالفات بمحال المواد الغذائية

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن جهاز الحرس البلدى فرع عين زارة بجولة تفتيشية على محال المواد الغذائية ، وضبط عدة مخالفات خلالها .

و تضمنت الجولة رصد مواد غذائية منتهية الصلاحية تعاني من سوء تخزين و تم مصادرتها وأقفل على إثرها عدد من المحال بالشمع الأحمر وإحالتهم للتحقيق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك