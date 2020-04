أخبار ليبيا24 – اقتصاد بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، مع عمداء 14 بلدية بالمناطق الجنوبية ، أزمة إمدادات المنطقة بالمحروقات. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس بمقر المؤسسة بطرابلس، مناقشة التحديات التي تواجه مؤسسة النفط وشركة البريقة لتسويق النفط أثناء القيام بتوفير المحروقات إلى المناطق الجنوبية، والبحث عن […]

