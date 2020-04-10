صنع الله: العدوان تسبب في انقطاع الوقود عن الجنوب

أرجع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الجمعة، سبب انقطاع الإمدادات النفطية من وقود ومشتقاته عن مدن الجنوب ومناطقه، إلى إغلاق الطرق المؤدية إليه منذ بدء الحرب على طرابلس.

وبحث صنع الله، خلال لقائه 14 عميدًا لبلديات جنوبية، وضع آلية مناسبة لضمان إيصال شركة البريقة للمحروقات إلى هذه المناطق، مشيرا إلى توفر كميات من المحروقات في مستودعات الشركة بالمنطقة الشرقية.

يشار إلى أن المناطق الجنوبية تشهد انقطاعا في إمدادات الوقود والسلع الغذائية منذ إعلان قائد المليشيات المعتدية خليفة حفتر عدوانه على طرابلس في أبريل الماضي.

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