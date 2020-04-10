اقتصاد

صنع الله: العدوان تسبب في انقطاع الوقود عن الجنوب

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أرجع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الجمعة، سبب انقطاع الإمدادات النفطية من وقود ومشتقاته عن مدن الجنوب ومناطقه، إلى إغلاق الطرق المؤدية إليه منذ بدء الحرب على طرابلس.

وبحث صنع الله، خلال لقائه 14 عميدًا لبلديات جنوبية، وضع آلية مناسبة لضمان إيصال شركة البريقة للمحروقات إلى هذه المناطق، مشيرا إلى توفر كميات من المحروقات في مستودعات الشركة بالمنطقة الشرقية.

يشار إلى أن المناطق الجنوبية تشهد انقطاعا في إمدادات الوقود والسلع الغذائية منذ إعلان قائد المليشيات المعتدية خليفة حفتر عدوانه على طرابلس في أبريل الماضي.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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تعليقات

  • اللهم اسالك في هذا اليوم ان تستجيب دعوة المظلوم وتنصر الجيش الليبي الذي جاء منذ سنة لانقاذ العاصمة واهلها من الملشيات, جاء بناء على طلب اهالي المنطقة الغربية والجنوب ولكن الخزي والعار لكل خاىن منافق ,الخزي والعار لكل من باع الوطن وباع دينة والخزي والعار لكل محايد في سبيل الوطن والخزي والعار لكل شخص ماسك العصاة مسكة مهزوزة. اسال الله ان يهلك كل من يهلك الوطن ويقف مع الاستعمار التركي اللعين,اللهم سالك النصر القريب للجيش .

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  • لان موقع الرائد الخرفانى غبى جدا مثل الجزيرة الحقيرة فتجد كلامه متناقض عندما يقول ان الوقود متوفر فى المنطقة الشرقية طبعا نتيجة الامن والامان الذى وفره الجيش الوطنى اتفووووه عليكم اغبية هل يستطيع جرذان مثلكم ان يقفوا امام اسود الجيش الوطنى الذى يسيطر على 95% من الاراضى الليبية الم تتعلموا من تجربة مصر والسودان ومرشدكم العام ربكم الاعلى ورائدكم فى الغباوة الان فى الليمان بيتناك مثل النسوان ممن بايعوه وفى الاخر بينكوه جحا اولى بلحم طوره !!!

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