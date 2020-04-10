“المؤسسة الليبية للاستثمار” تعقد اجتماعا لمناقشة آلية سيطرة مجلس إدارتها على الأصول

عقد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار”علي محمود”اجتماعا مع فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة، حيث تناول الاجتماع آليات سيطرة مجلس الإدارة واشرافها على الأصول المؤسسة في إطار نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة.

في إطار ذلك أكد مكتب العلاقات والإعلام بالمؤسسة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن “علي محمود” أكد لفريق لجنة الخبراء أن المؤسسة ملتزمة بتنفيذ نظام العقوبات، وتعمل وفقا لاستراتيجية متناغمة مع لجنة العقوبات.



يذكر أن المحكمة البريطانية التجارية في لندن أصدرت في الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي، حكمها النهائي باعتبار مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” هو الممثل الشرعي الوحيد للمؤسسة الليبية للاستثمار في المملكة المتحدة، بموجب القانون الإنجليزي.

