المكسيك تهدد اتفاقا عالميا لضبط أسعار النفط

أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان اليوم الجمعة أن الاتفاق النهائي لمجموعك أوبك بلس والذي يفيد بخفض الإنتاج العالمي بواقع ١٠ ملايين برميل يوما يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض آملا أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق.

وفي السياق ذاته ذكرت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي في اجتماع مع أوبك وحلفائها أن بلادها تقترح خفض إنتاجها النفطي 100 ألف برميل يوميا في الشهرين القادمين، قائلة إن أوبك+ تطلب من المكسيك تخفيض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، إلا أنها كتبت في تغريدة لها بتويتر أن بلادها ستخفض الإنتاج إلى 1.681 مليون برميل يوميا من 1.781 مليون برميل يوميا مسجلة في مارس.

من جهته قال وزير النفط الكويتي اليوم إن المكسيك تُعطّل اتفاق كافة الدول الأعضاء على خفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يومياً.

وفي سياق آخر توقع وزير الطاقة السعودي انضمام دول مثل أمريكا وكندا والبرازيل لجهود أوبك+ لتحقيق الاستقرار في سوق النفط باستخدام أساليبها الخاصة.

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