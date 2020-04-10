500 مليار يورو “لإنقاذ” اقتصاد أوروبا

اتفق وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي على حسم خطة التحفيز الاقتصادي بمبلغ ٥٠٠ مليار يورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة وباء كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الخطة تستهدف مساعدة الدول المتضررة من جائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى دعم الشركات والمحافظة على الوظائف من الشطب، وأضافت الوكالة أنه تم إسقاط اقتراح بعض الدول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بشأن إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو وذلك بعد المعارضات القوية التي أبديت من جانب دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا وهولندا.

ومن جهته قال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني إن خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها وزراء مالية الاتحاد حجمها غير مسبوق، فيما كتب جنتيلوني في تغريدة له بتويتر إن مجموعة اليورو توصلت إلى اتفاق يتمثل في حزمة غير مسبوقة في حجمها لدعم النظام الصحي وتوفير السيولة للشركات وتمويل أي خطة إنعاش، مشيرا إلى أن الاتفاق يُعبّر عن التضامن الأوروبي.

هذا وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت في نهاية شهر مارس الماضي عن أنّ المفوّضية تعتزم اقتراح حزمة تحفيز اقتصاديّة جديدة لمساعدة التكتّل على التعافي من الأضرار الاقتصاديّة التي ستنتج عن فيروس كورونا المصنف بعدو البشرية وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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