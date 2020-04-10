تدابير “عالمية” لمنع انهيار الاقتصاد بسبب “كورونا”

اتخذت بلدان عدة حول العالم إجراءات مالية تصل إلى نحو ٨ تريليونات دولار للتصدي لجائحة انتشار فيروس كوفيد-19 وفقا للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

وأشارت غورغييفا إلى اتخاذ إجراءات نقدية كبيرة من جانب مجموعة العشرين وبلدان أخرى، في وقت بات فيه من الواضح أن النمو العالمي سيتحول إلى معدلات سالبة حادة في عام 2020 بحسب قولها، وأضافت غورغييفا أن الاحتمالات التي كان يتوقعها الصندوق انقلبت رأسا على عقب، فقبل 3 أشهر فقط توقع أن تكون معدلات النمو موجبة لدخل الفرد خلال العام الجاري في أكثر من ١٦٠ من البلدان الأعضاء، إلا أن التوقعات أصبحت تتجه نحو تسجيل معدلات نمو سالبة لدخل الفرد في أكثر من 170 بلدا عضوا في الصندوق الدولي هذا العام.

وأرجعت غورغييفا ذلك إلى الإجراءات الاحترازية المُتخذة لإبطاء معدل انتشار الفيروس والتي تضمنت الإغلاقات العديدة والحظر المؤقت الشامل، ما أضر بالاقتصاد العالمي كثيرا، وأشارت المديرة إلى أن هذا ينطبق بشكل خاص على تجارة التجزئة والضيافة والنقل والسياحة، حيث إن أغلبية العمالة في معظم البلدان إما تعمل لحسابها الخاص أو في مشروعات صغيرة ومتوسطة ما يجعل هذه العمالة هي الأكثر عرضة للخطر.

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