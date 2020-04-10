ميناء طرابلس على موعد مع وصول شحنات محروقات

يترقب ميناء طرابلس البحري وصول سفن عدة لأرصفته من بينها سفينتان تحملان على متنهما وقود البنزين موجودتان في منطقة المخطاف بالإضافة إلى سفينة تحمل على متنها غاز مساء وفقا لتقرير الشركة الليبية للموانئ لحركة السفن اليوم.

وأشارت الشركة إلى وجود السفينة “أنوار الخليج” التابعة للوكيل الملاحي العالمية وعلى متنها أكثر من 24 ألف طن من وقود البنزين، بالإضافة إلى وجود السفينة “انوار النصر” والتي تتبع أيضا وكالة العالمية للتوكيلات الملاحية محملة بنحو ٢٢ ألفا ونصف طن من وقود البنزين.

كما أضافت الشركة الليبية للموانئ في تقرير الحركة اليومية للسفن تواجد السفينة “غاز فينتور” التابعة للوكيل الملاحي ذاته، وتحمل على متنها حوالي 3 آلاف طن من الغاز المسال، يذكر أن ميناء طرابلس شهد دخول سفن تجارية متعددة في الأيام القليلة الماضية من بينها حاويات لبضائع وسلع مختلفة.

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