وصول حوافظ مرتبات لمصرف الجمهورية بمصراتة

كشفت إدارة مصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف بمدينة مصراتة الخميس عن إحالة مرتبات عاملين في 26 جهة تابعة للمؤسسات العامة والممولة بشكل مباشر من خزانة الدولة.

وأوضح مصرف الجمهورية في إعلانه عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك أن إجمالي المرتبات التي تم إحالتها لمستحقيها بلغ 1.135مليون دينار.

وكانت إدارة الفرع قد قالت في وقت سابق إنها ستباشر توزيع السيولة النقدية ابتداء من الأحد المقبل وسط تشديد على الإجراءات الوقائية الصحية خوفا من عدوى فيروس كورونا طالبين من كافة العملاء التقيد بالمسافة الآمنة عند إتمام عمليات السحب.

وكان فرع أحمد الشريف لمصرف الجمهورية بمصراتة قد أعلن عن تعاونه مع جمعية الهلال الأحمر في تنظيم حركة العملاء إلى جانب عناصر من وزارة الداخلية.

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