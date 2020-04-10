المركزي التونسي: لا تخفيض في أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة قراره بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 6.75 بالمئة دون تغيير بعدما خفض البنك سعر الفائدة في مارس الماضي ١٠٠ نقطة أساس إلى 6.75 بالمئة لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا والذي كان أول خفض منذ 9 سنوات.

وتوقع المركزي التونسي أن يتراجع نمو الاقتصاد في ٢٠٢٠ بسبب التأثير الحاد لتفشي الفيروس على قطاعي السياحة والنقل بالإضافة إلى تأثر القطاع الصناعي بهبوط الطلب الأجنبي إلى جانب تعطل شبكات التوريد الخارجي وفي السياق ذاته أوضح البنك بأن العجز الجاري في الربع الأول من العام الجاري قد كان في حدود 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.2 بالمئة في الفترة ذاتها من ٢٠١٩.

وكان المركزي التونسي قد توقع الشهر الماضي تراجع أداء كل من قطاعات السياحة والنقل الجوي والبحري، إضافة إلى القطاع الصناعي، بسبب انخفاض نسق التصدير، تبعا لتراجع الطلب من البلدان الشريكة المتضررة.

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