صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض تونس

وافق صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة على صرف قرض لتونس بقيمة 743 مليون دولار لمواجهة آثار فيروس كوفيد-١٩ وفقا تصريح مسؤول حكومي تونسي لرويترز.

وأشار المسؤول إلى أن القرض يأتي ضمن آلية عاجلة خصصها الصندوق لدعم الدول في مواجهة الأزمة الناتجة عن الجائحة.

هذا وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن قبل ساعات عن قراره بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 6.75 بالمئة دون تغيير بعدما خفض البنك سعر الفائدة في مارس الماضي ١٠٠ نقطة أساس إلى 6.75 بالمئة لمواجهة تداعيات انتشار الوباء.

يذكر أن وزير المالية التونسي قد أكد الشهر الماضي أن صندوق النقد الدولي سيدفع 400 مليون دولار لتونس وفي سياق آخر قامت البلاد بتفعيل آليات العمل عن بعد بمؤسسات الدولة للوقاية من كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية