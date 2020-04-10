الليبية للاستثمار تبحث مع الأمم المتحدة إدارة الأصول التابعة للمؤسسة

بحث رئيس مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمد، مع فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة، إدارة الأصول التابعة للمؤسسة، وفقا ما يناسب العقوبات الدولية المفروضة.

وأوضحت المؤسسة في إيجاز صحفي مكتوب، أن رئيسها اكد خلال الاجتماع، على حسن إدارة الأصول والسيطرة عليها، ضمن إطار إلتزامها بنظام العقوبات وإشارة المؤسسة الليبية للاستثمار، إلى الحكم الصادر في لندن، خلال شهر مارس الماضي الذي يقضى بشرعية تمثيل رئيس مجلس المؤسسة علي محمود في المملكة المتحدة.

وأشار مسؤول العلاقات والإعلام بالمؤسسة لؤي القريو، أن الدعوى الذي نظر فيها القضاء البريطاني كان لها الأثر السلبي، على تعاملات المؤسسة الليبية للاستثمار مع البنوك والشركات ومؤسسات دولية أخرى.

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