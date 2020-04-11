الشهيبي: دخول سفن تجارية إلى ميناء بنغازي البحري بعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لأطقمها

بنغازي 11 أبريل 2020 (وال) _ قال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، إنه تم دخول سفينة نقل الحاويات (ألوبو) الوكيل الملاحي لشركة دليل للتوكيلات الملاحية، إلى ميناء بنغازي، وعلى متنها (211) حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وتابع الشهيبي كما تم دخول السفينة( نينا أف) الوكيل الملاحي لشركة ميد يترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها (192) حاوية بضائع منوعة.

وأشار إلى أن دخول السفن إلى الميناء، تم بعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لأطقم السفن الواردة للميناء. (وال _ بنغازي) م ك / ه ع

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