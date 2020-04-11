اقتصاد

حسني بي يحذر من هذا الأمر الخطير.. ويكشف عن حجم الاحتياطيات النقدية

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

علق رجل الأعمال الليبي حسني بي، على خطاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الذي وجهه لمحافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، مؤكدا أن الخطاب يتسم بالشفافية.

وحذر في مداخلة على قناة ليبيا بانورما، من استمرار السياسات النقدية لمركزي طرابلس على وضعها الحالي، لأنها ستؤدي إلى إفقار الشعب وغناء بعض التجار الذي يمتلكون الإمكانيات ولديهم شراكات تجارية كبيرة.

وقال: “إنه لأول مرة يتحدث السراج للمواطن من القلب، وبالفعل وضح الأمور، في حين أن هذه الأمور لا يجب أن تكون ظاهرة، لكن لابد من الشفافية وإظهار خفايا أمور مهمة جدا”.

وطالب مصرف طرابلس المركزي بأن يتخذ من قرارات المجلس الرئاسي وسيلة وحيدة للخروج من الأزمة، وألا الأمور ستتحول إلى أمراء حروب ونرجع إلى الحاويات الفارغة ومن يفعل الحاويات الفارغة والترامادول كلهم مزورين ومجرمين وليسوا تجار، وفقا لقوله.

وتابع: “ما يقوم به المصرف المركزي من تكرار لمأساة 2015 و2016 و2017م والثلث الأخير من 2018م، لكن عندنا احتياطيات تكفينا بدون تصدير نفط لمدة 4 سنوات، ولا داع للخوف والهلع الذي يصدره مصرف ليبيا المركزي”.

واستكمل: “عندنا حرب وكورونا وأزمة اقتصادية وإصلاحات اقتصادية داخلية، أما تفاوت أسعار الدولار جريمة ولابد توحيد السعر حتى للحكومة، حتى لا تكون هناك سرقة من خلال فرق الأسعار أو تكسب”.

وعن الشروط والضوابط التي وضعها المصرف المركزي، قال: “الأرقام واضحة عندنا ما يقرب من 85 مليار دولار احتياطيات، وأكيد عندنا من 70 مليار دولار نستطيع صرفها، ولو رجعنا لما صار خلال الربع الثالث من 2018م حتى 13/3/2020م، سنجد أن كل ما صرفناه من اعتمامادت شهرية لا يتعدى 620 مليون دولار”.

وطالب بي أن يتم “توحيد الرسم لجميع الأغراض حكومة وشعب وخارجية، ولو رجعنا للرسم السابق، ولو تم الغاء الدعم واستبداله بعلاوة الأطفال تكون 300 دينار شهري، ويخلق طفرة وتحول اقتصادي”.

وأكد أن “ليس لدي ليبيا أي زمة اقتصادية لكن هناك وسوء إدارة هذه الأموال، ونحتاج 750 مليون لكل الأغراض ونحتاج للدعم 400 مليون للدعم شهريا، وإذا غيرنا السياسات الحالي سنوفر الثلث، أما ما جرى من فتح الاعتمادات فهي جريمة لأنها فتحت لشركات بمالغ كبيرة”.

واستكمل: “أنا أسميها جريمة الاعتمادات وفتحت بعشرات الملايين لأشخاص بعينهم بحجة أنهم أصحاب قدرات مالية عالية وأن رمضان على الأبواب، وهذا شيء معيب”.

وتابع: “بالأرقام من يوم 1/1/ 2018م حتى 31/12 /2018م كل مصاريفنا 5 مليار و100 مليون، بينما لم يفصح المركزي عن الاحتياطيات لكن من خلال المتوفر من معلومات فلدينا 85 مليار دولار اليوم، كل ما نحتاجه يكفينا 6 سنوات، أما مشكلتنا في سعر الدولار هل 3:85 دينار أم 3:65 دينار”.

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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • يعني على هل الحالة الحرب سوف تستمر 10 سنوات ويقولك اقفلنا النفط حتى لا يصرف على المرتزقة السورين من اموال الليبين وهم عندهم احتياطي نقد اجنبي يمسكهم عشرات السنوات من تمويل الحرب …. المشكلة الوحيد اللي تعبان ومتملح من هذا كله المواطن اللي يتقاضى في راتب من اموال البترول

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  • ياحسحس بيه كنت اظن ان تاجر شاطر وان كنت فى السياسة غبى جدا فاى مدخرات فى زمن الكورونا وكل دولة لديها مدخرات ستستولى عليها لحل ازمتها ومعظم الاحتياطيات التى تتكلم عنها نهبها السلطان المعتوه ليحل ازمته الاقتصادية السابقة وبعد توقف عائدات السياحة والدعارة فى تركيا سيحتاج المزيد وحتى قطر خسرت الكثير من الازمة من خلال استثماراتها فى مجالات خسرت كثير بغعل الكورونا وهى مدينة بمبلغ 65 مليار دولار واوقفت اعمال انشائية قدرها 8 مليار ياحمار بعد الازمة ستسعى امربكا لتعويض خسائرها من دول الخليج والملفات جاهزة طلب تعويضات من قطر لدعمها للارهاب انسى يابيه كلامك غير سليم والا كان هناك تناحر بين الخوان بعد شح الموارد

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  • لا تقرؤ لهذا الآفاق ولا تستمعوا له لأنه متلون كالحرباء ولا تهمه ليبيا لا من قريب ولا بعيد وهو جاهل بما تحمله هذه الكلمة من معنى وكل ما يقوله فهو عبارة عن كلمة حق اريد بها باطل وحسبنا الله فيه ونعم الوكيل .

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  • ياباى على هذا بي بيه منافق من الدرجة الاولى فهو خروف اخوانى يلبس قناع ولكنه غبى كالعادة فاة دولة تجد احتياطيها النقدى معلن ومعروف الا فى ليبيا سر حربى رغم ان المعلن ان القذافى ترك 270 مليار دولار وين ياحمار وترك دولة حررها من الامريكان والطليان والانجليز والان محتلة من الاتراك والطليان وكلاب قطرائيل وداعش والقاعدة ويطلب باشاغا من الامريكان ان يحتلوا ليييا ولكنهم رفضوا بعد تجربتهم اامريرة فى افغانستان والعراق

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