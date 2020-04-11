اقتصاد

“غرفة الصناعة” تخاطب تجار بنغازي بشأن الاعتمادات

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة بنغازي كافة التجار وأصحاب الشركات والمصانع بالتقدم بطلبات الحصول على الاعتمادات من المصارف التجارية لتوريد السلع الأساسية والحبوب بأنواعها إلى جانب الأدوية والمعدات الطبية ومواد الخام الكفيلة بتشغيل المصانع.

وأوضحت الغرفة في إعلانها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك أنه على جميع التجار التواصل مع الغرفة التجارية لمساعدتهم والتنسيق فيما بينهم وتقديم المساعدة لهم لضمان تنفيذ الاعتمادات وإتمام عمليات التوريد لتعزيز المخزون السلعي في مدينة بنغازي.

وكان المصرف المركزي قد أعاد تفعيل منظومة الاعتمادات الخميس الماضي بعد اجتماع مطول عقده محافظ المصرف الصديق الكبير مع مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف مختار الطويل ومديري الإدارات الأخرى لضمان سير عمل المنظومة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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