عقيلة صالح يطالب النائب العام بإتخاذ الإجراءات في الدعاوي الموجهة ضد “الكبير”

كشف مصدر مسؤول بمجلس النواب بطبرق لصحيفة صدى الاقتصادية توجيه رسالة من رئيس المجلس “عقيلة صالح” إلى النائب العام تتضمن اتخاذ كافة الإجراءات، في الدعاوي الموجهة ضد محافظ البنك المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” دون الحاجة لرفع أي حصانة عليه .

و بحسب الرسالة فتتضمن الوقائع إقفاله المقاصة مع بنوك المنطقة الشرقية و الجنوبية ، وإيقاف منظومة الاعتمادات ، و تعطيل صرف المرتبات و الأمر الذي شكل جرائم ماسة بالاقتصاد القومي .

و أفاد “عقيلة” أن “محمد الشكري” هو محافظ البنك المركزي الشرعي المنتخب من قبل مجلس النواب ويجب أن يزاول عمله و يمارس اختصاصاته .