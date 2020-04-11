اقتصاد

“النواب” يدق ناقوس الخطر بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مجموعة من أعضاء مجلس النواب بيانا يتعلق بالمخاطر التي تهدد الوضع الاقتصادي للبلاد، دعت فيه المجموعة إلى ضرورة توحيد المؤسسات السيادية الاقتصادية والمالية والنقدية وتحييدها عن أي اتجاهات سياسية أو جهوية مهما كان نوعها.

وأشار النواب في بيانهم الذي اطلعت 218 على نسخة منه، إلى وجوب محاربة الفساد مهما كان مصدره وتطبيق المحاسبة الذاتية ومعايير الشفافية واحترام المؤسسات الرقابية التي يجب أن تقوم بعملها مع اتخاذ المعالجات الجذرية لها .

وشدد مجلس النواب على ضرورة العمل على المحافظة على احتياطات النقد الأجنبي من خلال ترشيد استخدامه والحرص على تطوير مظلة أمن اجتماعي عادلة وإنهاء ظاهرة التهريب بشكل قاطع.

كما دعا أعضاء مجلس النواب لاستيراد السلع الغذائية وبشكل عاجل لتحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على مخزون استراتيجي يكفي للمدة المعيارية المعمول بها في دول العالم .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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