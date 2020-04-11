“النواب” يدق ناقوس الخطر بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد

أصدر مجموعة من أعضاء مجلس النواب بيانا يتعلق بالمخاطر التي تهدد الوضع الاقتصادي للبلاد، دعت فيه المجموعة إلى ضرورة توحيد المؤسسات السيادية الاقتصادية والمالية والنقدية وتحييدها عن أي اتجاهات سياسية أو جهوية مهما كان نوعها.

وأشار النواب في بيانهم الذي اطلعت 218 على نسخة منه، إلى وجوب محاربة الفساد مهما كان مصدره وتطبيق المحاسبة الذاتية ومعايير الشفافية واحترام المؤسسات الرقابية التي يجب أن تقوم بعملها مع اتخاذ المعالجات الجذرية لها .

وشدد مجلس النواب على ضرورة العمل على المحافظة على احتياطات النقد الأجنبي من خلال ترشيد استخدامه والحرص على تطوير مظلة أمن اجتماعي عادلة وإنهاء ظاهرة التهريب بشكل قاطع.

كما دعا أعضاء مجلس النواب لاستيراد السلع الغذائية وبشكل عاجل لتحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على مخزون استراتيجي يكفي للمدة المعيارية المعمول بها في دول العالم .

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