مصرف الصحارى يطلق بوابة إلكترونية لمكافحة كورونا

أطلق مصرف الصحارى فرع عين زارة بوابة إلكترونية لكافة عملائه لتمكينهم من خدمات الصيرفة الإلكترونية والتقدم بطلب للحصول على بطاقات نقاط البيع أو شحنها.

وبحسب ما أعلنت عنه إدارة الفرع فإن الخدمة تشمل بطاقات نقود و تداول وبطاقات خدمة سداد و مدار إلى جانب بطاقات بديل ومعاملات.

وأوضحت إدارة فرع الصحارى عين زارة في تنويهها لكافة العملاء، ضرورة إرفاق صورة من جواز السفر و الرقم الوطني عبر المنصة الإلكترونية لإتمام الإجراءات والاستفادة من الخدمات المقدمة.

وأكدت إدارة المصرف بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار الوقاية من عدوى فيروس كورونا مشددة في الوقت ذاته على أن استخدام المنصة الإلكترونية سيقلل من الازدحام بصورة ملحوظة داخل فروع المصرف.

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