اقتصاد

“التجارة والتنمية” يحذر عملاءه من القرصنة الإلكترونية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية اليوم السبت كافة العملاء من التعامل مع بعض الرسائل التي تصل لهواتفهم عن طريق شركات الاتصالات المختلفة وتطلب منهم تحديث بياناتهم الإلكترونية من خلالها أو الضغط على روابط مجهولة قد تصلهم عبر الهاتف.

وأكدت إدارة المصرف في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك لكافة العملاء بأنها تتواصل مع زبائنها عبر الرسائل النصية التي تصلهم من الرقم المخصص سابقاً للمصرف، وهو “18787” فقط.

وتأتي تحذيرات إدارة مصرف التجارة والتنمية تخوفا من حدوث أي عمليات اختراق لحسابات العملاء مؤكدة عدم مسؤوليتها عن ضياع بيانات ومعلومات أي عميل يخالف نص التعليمات الواردة عبر الصفحة الرسمية للمصرف والموثقة بالعلامة الزرقاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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