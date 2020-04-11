اقتصاد

المركزي يكشف الإيرادات المحققة من مبيعات النقد الأجنبي لسنة 2020 و أوجه صرفها

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أن الإيرادات المحققة من مبيعات النقد الأجنبي قاربت 6 مليار دولار ، مضيفاً أنه قد خصص مبلغ وقدره 525 مليون دولار لباب الثالث بميزانية 2020 .

و أفاد المركزي أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 4 مليار و تم توزيع 2.775 مليار لتغذية حسابات المصارف التجارية ، و تتمثل في 79 مليون دولار لمخصصات ارباب الأسر ، و 1.263 مليار للاعتمادات ، و 1.433 مليار دولار لحوالات الدراسة والعلاج و مرتبات المغتربين و الأغراض الشخصية .

و كشف المركزي خلال بيانه عن النفقات و الإيرادات عن تخصيص ما يقارب 1 مليار دولار لتحويلات الدولة ، مخصصة لمصروفات القضايا الخارجية ، و التحويلات الخارجية لوزارة المالية ، و المؤسسة الوطنية للنفط ، بالإضافة إلى تغطية اعتمادات الجهات العامة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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