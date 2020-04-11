مصارف الكفرة تطلق آلية لتسليم الأموال للمواطنين تفاديًا للتجمعات

قال فرع مصرف الوحدة بمدينة الكفرة اليوم السبت، إن المسؤولين عن المصرف عقدوا اجتماعًا موسعًا مع مندوبي الأحياء والمناطق المكلفين بتنفيذ مبادرة معاشك لحوشك.

وكانت المبادرة أطلقها فرع مصرف شمال أفريقيا بالمدينة في محاولة لوضع آلية موحدة للعمل وتسليم الصكوك والمبالغ للمستفيدين دون الحضور للمصرف تفاديًا للتجمع.

واتفق المسؤلون عن المصرف مع المندوبين بتحديد سقف السحب إلى 600 دينار للحسابات التي ترد إليها المرتبات و250 للحسابات التى لا ترد إليها المرتبات.

ومن المتوقع أن يستمر السحب حتى نهاية شهر أبريل الجاري، مع بداية العمل بهذه الآلية اعتباراً من يوم الاثنين القادم.