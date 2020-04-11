ميناء بنغازي يستقبل سفناً تجارية وسط إجراءات مشددة

كشفت إدارة ميناء بنغازي عن وصول سفن تجارية محملة بسلع وبضائع مختلفة موضحة أن الفرق الطبية قامت بالكشف عن الأطقم البحرية على السفن كخطوة للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وأصدرت إدارة الميناء بيانات حديثة أوضحت دخول حاملة الحاويات “الوبو” إلى منطقة الرسو تمهيدا لتفريغ حمولتها المكونة من 211 حاوية بها ببضائع وسلع مختلفة.

وأشارت إدارة الميناء عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى دخول سفينة الحاويات “نينا اف” محملة بعدد 192 حاوية تحتوي على مجموعة سلع متنوعة.

ويشهد ميناء بنغازي إجراءات يومية للوقاية من فيروس كورونا يشرف عليها أطباء يقومون بالصعود لكافة السفن في منطقة المخطاف قبل دخولها لحوض الرسو.

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