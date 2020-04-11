اقتصاد

ميناء بنغازي يستقبل سفناً تجارية وسط إجراءات مشددة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت إدارة ميناء بنغازي عن وصول سفن تجارية محملة بسلع وبضائع مختلفة موضحة أن الفرق الطبية قامت بالكشف عن الأطقم البحرية على السفن كخطوة للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وأصدرت إدارة الميناء بيانات حديثة أوضحت دخول حاملة الحاويات “الوبو” إلى منطقة الرسو تمهيدا لتفريغ حمولتها المكونة من 211 حاوية بها ببضائع وسلع مختلفة.

وأشارت إدارة الميناء عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى دخول سفينة الحاويات “نينا اف” محملة بعدد 192 حاوية تحتوي على مجموعة سلع متنوعة.

ويشهد ميناء بنغازي إجراءات يومية للوقاية من فيروس كورونا يشرف عليها أطباء يقومون بالصعود لكافة السفن في منطقة المخطاف قبل دخولها لحوض الرسو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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