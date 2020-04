وزير اقتصاد ألمانيا يُطالب بعدم التعجّل في تخفيف قيود كورونا

إذا خففنا أو ألغينا القيود على نحو سابق لأوانه، قد تذهب كل هذه التضحيات هباء [RT]

طالب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، بعدم التعجل في تخفيف القيود المفروضة على المجال العام في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة “أوغسبورغر ألجماينه” الألمانية الصادرة اليوم السبت: “هناك بارقة أمل، لأن أعداد الإصابات لم تعد تتزايد بقوة”، مضيفا أن الفضل في ذلك يعود إلى الانضباط الكبير من جانب المواطنين.

وقال الوزير: “لكن إذا خففنا، أو ألغينا، القيود على نحو سابق لأوانه، قد تذهب كل هذه التضحيات هباء”.

وذكر ألتماير أنه يتبنى نفس رأي المستشارة أنغيلا ميركل ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر بشأن مسألة استمرار القيود على الاختلاط الاجتماعي، وقال: “عندما ننظر إلى الوضع في بافاريا، المتضررة على نحو بالغ من الأزمة، سنعلم أنه سيكون خطأ فادحا التحدث عن تخفيف القيود على نحو سابق لأوانه، طالما أن الاتجاه الحالي الإيجابي على نحو طفيف غير مستقر بعد”.

تجدر الإشارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا زادت مساء الجمعة عن 116 ألف إصابة، كما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 2450 حالة، على الأقل.

فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

