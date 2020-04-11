اقتصاد

ترجيح تعليق سداد ديون الدول الأكثر فقرا

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، عن تفاؤله من إحراز تقدم بشأن دعوته المشتركة مع صندوق النقد الدولي لتعليق مؤقت في سداد الدول الأكثر فقرا في العالم لديونها الثنائية الرسمية.

وأكد مالباس أن المسؤولين في مجموعة السبع ومجموعة العشرين سيناقشون هذا الاقتراح خلال الأسبوع الجاري، حيث توقع مالباس حصول موافقة واسعة من قبل لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تضم 25 عضوا.

وفي السياق ذاته كتب رئيس البنك الدولي عبر حسابه على “لينكد إن”، أن “فقراء العالم يتطلعون لأن يظهر المجتمع الدولي قيادة حاسمة بشأن تخفيف الديون وأنا واثق من إحراز تقدم”.

يشار إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أصدرا في 25 مارس، دعوة لتخفيف أعباء الديون، وحصلت المبادرة على تأييد خلال الأسبوع الماضي بما في ذلك من معهد التمويل الدولي، وهي جماعة تمثل أكثر من 450 بنكا عالميا وصناديق تحوّط ومؤسسات مالية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتراح يدعو الصين والدائنين الكبار الآخرين إلى تعليق دفع دول مؤسسة التنمية الدولية الديون ابتداء من أول مايو وتخصيص موارد لها للتصدي لجائحة كورونا.

وأوضح مالباس أن هذا الاقتراح نوقش مرتين الأسبوع الفائت خلال اجتماعات على المستوى العملي لمجموعة العشرين وسيطرح على جدول الأعمال خلال اجتماعات افتراضية تعقد على المستوى الوزاري هذا الأسبوع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • كنت اتمنى ان يتم اسقاط الديون كليا او حزئيا بدلا من تأجيلها لتكون صدقة للغلابة .داووا مرضاكم بالصدقة .لتكفروا عن ذنبوبكم وانتم تغرقوا الغلابة الافارقة فى البحر لرفض استقبالهم والان يتم القصاص منكم

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