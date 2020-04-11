مجموعة العشرين تعجز عن الخروج باتفاق حول خفض إنتاج النفط

أكدت دول مجموعة العشرين، اليوم السبت التزامها باتخاذ خطوات فورية لضمان استقرار أسواق الطاقة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده وزراء الطاقة بدول المجموعة عبر تقنية الفيديو المغلقة والذي استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية دون التوصل لاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط.

وجاء في بيان المجموعة أن الانكماش الاقتصادي الكبير جراء وباء كورونا أدى إلى تفاقم الخلل في عمليات العرض والطلب على الطاقة، وفاقم عدم استقرار أسواق الطاقة، كما أثر بشكل مباشر في قطاع النفط والغاز وانتشر إلى مناطق أخرى.

وسيواصل زعماء المجموعة التعاون عن كثب ومراجعة الاستجابة لجائحة وباء كورونا والأجندة الأوسع لمجموعة العشرين للتحول إلى أنظمة طاقة أنظف ومستدامة خلال اجتماع مقرر في سبتمبر المقبل، مع الاستعداد للاجتماع في وقت أقرب إذا دعت الحاجة لذلك، وأشار البيان إلى أن حل هذه القضية يقتضي على الجميع الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار أسواق الطاقة.

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