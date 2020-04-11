شركة الخليج للنفط تبحث الإجراءات الاحترازية حيال مواجهة فيروس “كورونا” المستجد

بنغازي 11 أبريل 2020 (وال)- عقد رئيس شركة الخليج العربي للنفط، اجتماعًا ضم أعضاء مجلس الإدارة أشرف العبار، فرج المشاي، عبد المطلب صالح آدم، ومديري الإدارات المعنية بتسيير العمل خلال الأزمة الحالية.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد الخميس، عرض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشركة، لمواجهة جائحة كورونا بكافة مواقع وحقول الشركة، وصعوبة تنقل الأفراد خلال الوضع الراهن، والحظر القائم على التنقل بين المدن والمناطق.

وشدّدت إدارة الصحة والسلامة والبيئة في الشركة، على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية من قبل جميع الإدارات والمستخدمين، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأكد رئيس الشركة المهندس محمد ابن شتوان، على أن تكون الأولوية لسلامة وصحة المستخدمين بجميع المواقع والحقول.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع المالي الراهن، والأزمة المالية التي تمر بها الشركة؛ بعدم توفر الميزانيات والسيولة اللازمة لتسيير نشاطها وأعمالها، والتي ألقت بظلالها على جميع الإدارات، ودراسة سُبل استمرار دفع الرواتب “حسب المتاح” خلال الأشهر القادمة في ظل هذا الوضع المالي السيئ. (وال- بنغازي) ر ت

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