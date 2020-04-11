“الوحدة جردينة” يوزّع سيولة.. ويُحدد السقوف

يعتزم مصرف الوحدة فرع جردينة اليوم السبت، توزيع سيولة نقدية الأحد بسقف أعلى 600 دينار للحسابات التي ترد إليها مرتبات، فيما سيتم صرف 250 دينارا للحسابات دون مرتبات.

وأضاف الوحدة في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن السحب على المكشوف “الحمر” يكون بسقف 400 دينار فقط، مشيرا إلى أنه تم وقف جميع الخدمات الأخرى عدا السحب النقدي لفترة مؤقتة.

وأوضح المصرف أن عملية السحب بواسطة المندوبين لا تزال مستمرة، منوها في الوقت ذاته إلى أنه في حال كان هناك مندوب لجهة العمل لدى المصرف فبإمكانه التواصل معه لإتمام عملية السحب، ويأتي ذلك في إطار تجنب نشر الازدحام الذي قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.

وأعرب مصرف الوحدة عن أمله بالتزام المواطنين الذين سيقومون بعملية السحب بالنظام السائد بالمصرف وضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس.

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