لجنة مكافحة كورونا تُطالب صندوق موازنة الأسعار بعدم صرف السلع الغذائية للجمعيات دون تنسيق

طالبت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اليوم السبت من صندوق موازنة الأسعار بعدم صرف السلع الغذائية للجمعيات الاستهلاكية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، بأن على الصندوق التواصل مع اللجنة والتنسيق معها قبل صرفها للحد من تسرب السلع لغير مستحقيها.

وأكدت اللجنة على الصندوق بضرورة إحالة كافة الكشوفات التي تبين الجمعيات الاستهلاكية التي استلمت مخصصاتها من السلع التموينية للتأكد من مدى إلتزام الجمعيات بتوزيع المخصصات للمستحقين من المواطنين ومتابعتها، بما يضمن محاربة المضاربة والجمعيات الاستهلاكية الوهمية.

وشددت اللجنة على الصندوق ضرورة التقنين في توزيع السلع الغذائية لضمان تخطي المخزون الاستراتيجي للأزمة الراهنة، مطالبة بإحالة قوائم بكافة المخزون الموجود بالمخازن الرئيسة للصندوق، وذلك للعمل على سد العجز وتنمية الموجود ليكفي مدة طويلة، تحسبا لأي طارئ.

وكان المسؤولين عن اللجنة عقدوا اجتماعاً مع رئيس صندوق موازنة الأسعار، ورئيس فرع صندوق الزكاة بنغازي، إضافة إلى اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا، وذلك لمناقشة العديد من المواضيع الهامة.