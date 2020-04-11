المؤسسة الوطنية للنفط : هذا الإغلاق الإجرامي وغير الإنساني يجب ان ينتهي على الفور

تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط ان الإغلاق غير المشروع لخط أنابيب الغاز ، يوفر ما يقرب من 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا لمصانع الإسمنت ومحطتي كهرباء الخمس ومصراتة ، مما تسبب في نقص إمدادات الكهرباء إلى المنطقة الغربية. تم إغلاق خط الأنابيب عند الصمام LVS-5 في منطقة سيدي السايح .

وتعمل مؤسسة النفط الوطنية وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها بتوفير الديزل المستورد إلى محطات الطاقة التي يمكنها استخدام الوقود السائل. ومع ذلك ، سيؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف وممارسة المزيد من الضغط على الميزانيات المخفضة ، بسبب التعطل المستمر للمصافي المحلية نتيجة الحصار النفطي في البلاد.

و اضافت المؤسسة الوطنية للنفط ” هناك معركة حاسمة ضد COVID-19 ، حيث استغلت بعض الجهات في ليبيا الوضع لقطع امدادات الغار الطبيعي ليتوفف الكهرباء على كافة المنطقة الغربيه وقال المهندس” صنع الله ” إن هذا يضع المزيد من الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط ، لاستيراد كميات كبيرة من الوقود ، وهو أمر صعب بشكل خاص بسبب القيود الجديدة التي وضعت لوقف انتشار المرض . مصطفى صنع الله قال أيضا “هذا الإغلاق الإجرامي واللاإنساني يجب أن ينتهي على الفور دون تأخير”.