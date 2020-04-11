اقتصاد

المؤسسة الوطنية للنفط : هذا الإغلاق الإجرامي وغير الإنساني يجب ان ينتهي على الفور

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط ان الإغلاق غير المشروع لخط أنابيب الغاز ، يوفر ما يقرب من 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا لمصانع الإسمنت ومحطتي كهرباء الخمس ومصراتة ، مما تسبب في نقص إمدادات الكهرباء إلى المنطقة الغربية. تم إغلاق خط الأنابيب عند الصمام LVS-5 في منطقة سيدي السايح .

وتعمل مؤسسة النفط الوطنية وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها بتوفير الديزل المستورد إلى محطات الطاقة التي يمكنها استخدام الوقود السائل. ومع ذلك ، سيؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف وممارسة المزيد من الضغط على الميزانيات المخفضة ، بسبب التعطل المستمر للمصافي المحلية نتيجة الحصار النفطي في البلاد.

و اضافت المؤسسة الوطنية للنفط ” هناك معركة حاسمة ضد COVID-19 ، حيث استغلت بعض الجهات في ليبيا الوضع لقطع امدادات الغار الطبيعي ليتوفف الكهرباء على كافة المنطقة الغربيه وقال المهندس” صنع الله ” إن هذا يضع المزيد من الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط ، لاستيراد كميات كبيرة من الوقود ، وهو أمر صعب بشكل خاص بسبب القيود الجديدة التي وضعت لوقف انتشار المرض . مصطفى صنع الله قال أيضا “هذا الإغلاق الإجرامي واللاإنساني يجب أن ينتهي على الفور دون تأخير”.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • هناك امر نسيته يا صنع الله . لماذا المجتمع الدولي هذه المرة لم يامر بحسم الامر ولم يتم فتح المواني ؟ لان المجتمع الدولي تاكد ان عائدات النفط تذهب للارهاب . وانكم سلطة فاشلة يتحكم فيكم الارهابيين . فلهذا وقف موقف المتفرج . وسيبقى كذلك

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  • عندما تولي الامور الي غير اهلها هذا ما يحدث قبل اكثر من ست سنوات قلت عندما يصل انتاج ليبيا الي مليون ونصف برميل سيتم صرف علاوة العايلة وسينعم كل الليبين بحياة كريمة ولم يحدث ذلك بل ازداد الفقرا فقرا وتعبت جيوبك من الزقوم علي حسابنا # ارحل درق زومتك الكريهة وكفاك سخافة انت لم تخلق لتكون علي راس موسسة النفط

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