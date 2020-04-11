مصر تنفي حصولها على تمويل إضافي من “النقد الدولي”

نفى وزير المالية ومقرر المجموعة الاقتصادية في مصر، محمد معيط، حصول الحكومة على أي تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي حتى الآن، بالتزامن مع حصول دول أخرى مؤخراً على تسهيلات من الصندوق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال معيط، في تصريح صحفي إن الخطوط التمويلية متاحة من الصندوق حسب رغبة الدول المختلفة، حيث خصص الصندوق ميزانية لدعم الدول المتضررة من انتشار الفيروس، وهو ما دعا بعض الدول للتقدم بطلبات خلال الفترة الماضية.

وأضاف معيط أن الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، من احتياطيات الموازنة العامة للدولة، ويتم الإنفاق على احتياجات وزارة الصحة والسكان اللوجستية لمواجهة الوباء، وبعض الإجراءات التي تضمنتها حزمة التيسيرات التي أقرتها الحكومة ومنها ما يتعلق بصرف مستحقات المُصدّرين بواقع ٣٠% وبحد أقصى 5 ملايين جنيه.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أكد قبل أيام قليلة أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي التي بحوزته تستوعب صدمة الأسواق الدولية وخصوصا بعد أن سجلت نحو 40 مليار دولار نهاية مارس الماضي.

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