البريقة تطلق خطة لزيادة القدرة الإنتاجية لغاز الطهي قبل حلول شهر رمضان

قالت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم السبت إنها ستطلق خطة قبيل شهر رمضان المبارك لتعبئة أسطوانات غاز الطهي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، إلى أنها تسعى إلى رفع القدرة الإنتاجية داخل مستودعات تعبئة الغاز بالمناطق استعداداً لشهر رمضان ولتغطية احتياجات السوق المحلي رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأشار البيان إلى أن الشركة رصدت كل الإمكانيات المتاحة لتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقاً لتوفير غاز الطهي والتخفيف من معاناته في ظل الإزمات التي يعاني منها في حياته اليومية.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات شركة البريقة من أسطوانات غاز الطي إلي حوالي 15 ألف إسطوانة يوميا.