خبير اقتصادي: على الكبير عدم رفع سعر الرسوم واستعمال الاحتياطي الأجنبي

قال الخبير الاقتصادي عمر زرموح، إن على محافظ المصرف المركزي في طرابلس ترك مطلب رفع الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي خاصة في ظل الأزمة التي فرضها فيروس كورونا إضافة إلى استمرار الحرب جنوب طرابلس.

وأوضح زرموح في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، بأن الصديق الكبير والمجلس الرئاسي يجب عليهم المساعدة في الخروج من الأزمة بعيداً عن الخطابات وردود الفعل غير الضرورية.

الخبير الاقتصادي أشار بأن على المصرف المركزي اتخاذ إجراءات تساهم في احتواء الأزمة عبر فتح الاعتمادات المستندية دون تغيير سعر الضريبة على الرغم من توقف تصدير النفط منذ فترة.

زرموح يعتقد بأن إصرار المركزي على رفع سعر الرسوم سيعمل على إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وبالتالي إرتفاع الأسعار في دولة تعتمد كليًا على الاستيراد.

الخبير الاقتصادي أوضح أيضاً بأن على الصديق الكبير استعمال الاحتياطي الأجنبي لتحقيق الاستدامة المالية خاصة في الوقت الراهن الذي تعصف بالمواطنين العديد من الأزمات.