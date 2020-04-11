“الجمهورية- أبي الاشهر” يوزّع سيولة نقدية

يعتزم مصرف الجمهورية فرع أبي الأشهر توزيع سيولة نقدية الأحد بسقف سحب يبلغ 2000 دينار، وفق ما أعلن عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت.

وأكد المصرف أن السحب سيكون لصاحب الحساب شخصيا أو الوكيل عنه فقط، مشيرا إلى ضرورة حضور صاحب الحساب وإحضار صورة من الإثبات الشخصي له.

وعمم مصرف الجمهورية على الزبائن اتباع الإجراءات الوقائية للوقاية من عدوى فيروس كورونا والتي تتمثل بتعقيم اليدين قبل الدخول لمبنى الفرع المصرفي، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات الواقية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل متر عن الآخرين، إلى جانب تجنب لمس الأسطح غير الضرورية، عدم المصافحة والسلام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية