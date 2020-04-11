الوطنية للنفط :  قطع الكهرباء متعمد لإرباك عمل المؤسسة في توفير الوقود السائل للكهرباء

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تعرض أنبوب الغاز عند الصمام “LVS-5″، بمنطقة سيدي السائح للإغلاق بشكل غير قانوني، يوم الخميس الماضي.

الوطنية أوضحت في بيان لها، أن هذا الأنبوب يغذي مصانع الأسمنت بالمنطقة، ومحطتي الخمس ومصراتة لتوليد الطاقة، بما يقرب من 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، موضحة أن هذا الإغلاق تسبب في انقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية.

وتابعت أنها تعمل مع شركة البريقة لتسويق النفط، في الوقت الراهن على توفير الديزل إلى هاتين المحطتين اللتين يمكن تشغيلهما بالوقود السائل، مستدركة “غير أن ذلك سيكبد الدولة أعباء مالية كبيرة وباهظة ويضيق الخناق على إمدادات الوقود في ضوء شح الميزانيات والموارد المتاحة لدى المؤسسة لاستيراد الوقود في ظل استمرار تعطل المصافي المحلية بسبب إغلاق إنتاج النفط بالبلاد”.

وحسب البيان، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله “في هذا الوقت الحرج في المعركة ضد وباء كوفيد 19، ارتأت بعض الجهات في ليبيا استغلال هذا الوضع لقطع إمدادات الغاز الطبيعي ليتوقف الكهرباء على المنطقة الغربية ومن ضمنها العاصمة طرابلس وضواحيها، وليربك عمل المؤسسة وشركاتها من أجل توفير كميات ضخمة من الوقود السائل في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة للتفريغ نتيجة انتشار المرض، وهذا الإغلاق عمل إجرامي ولا إنساني ويجب أن ينتهي في الحال ودون أي تأخير”.

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