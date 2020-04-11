“ارتفاع جماعي” للعملات الأجنبية أمام الدينار

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار، السبت، في السوق السوداء الذي ينشط في الوقت الحالي عبر التطبيقات الذكية “فايبر وواتساب” بسبب فرض حظر التجول للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وصعد الدولار قرشا واحدا عند الساعة 17:00 من مساء السبت وتم تداوله بـ4.93 دنانير، أما على صعيد الحوالات إلى تركيا ودبي فقد صعد الدولار 3 قروش وتم تداوله بـ5.150 دنانير. كما ارتفع اليورو قرشين عند 5.36 دنانير.

وبيع الغرام الواحد من الذهب عيار 18 كسر بـ190 دينارا ليسجل ارتفاعا قدره دينار واحد.

أما الليرة التركية فسجلت هي الأخرى ارتفاعا على صعيد الحوالات من طرابلس لتركيا، وتم تداولها بـ74 قرشا للجنيه، وشملت حالة الارتفاع الجنيه المصري الذي تم تداوله بـ31 قرشا.

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