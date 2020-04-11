بن شتوان: الوضع المالي “سيئ”

بحث رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان مع أعضاء مجلس الإدارات ومديري ورؤساء الأقسام، المركز المالي للدولة ومرتبات الموظفين وميزانية التشغيل.

ووصف رئيس مجلس الإدارة، خلال اجتماع بالمقر الرئيسي للشركة، الوضع المالي بالسيئ في الوقت الحالي وسط الظروف التي يمر بها قطاع النفط بسبب تداعيات أزمة كورونا وانعكاساتها على الميزانيات والسيولة النقدية.

وشدد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية الإجراءات المتخذة لضمان سلامة العاملين من عدوى فيروس كورونا، إلى جانب دراسة حلول تضمن تنقل الأفراد في ظل حظر التجول المفروض.

وكانت “الخليج العربي” أطلقت في الأيام الماضية حملة تعقيم عامة لعدد من المقرات الإدارية وإجراء كشف على العاملين المترددين على مواقع التشغيل لضمان سلامة فرقها الإدارية والهندسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية