“مليتة” تلجأ لتغيير الأطقم الفنية لتفادي كورونا

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز عن شروعها في تغيير الأطقم الفنية والهندسية العاملة في المنصات البحرية عبر الطائرات العمودية وسفن التموين انطلاقا من مجمع مليتة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقالت ادارة الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، مساء السبت، إن “مليته” اتخذت كل التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مع أخذ الاحتياطات الطبية والإجراءات الوقائية للحد من عدوى فيروس كورونا.

واشارت ادارة الشركة إلى انها في صدد التنسيق للقيام بتغيير الأطقم الفنية التابعة لها في الحقول البرية انطلاقا من مطار زوارة وبحث إمكانية القيام برحلات برية.

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