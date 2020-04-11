اقتصاد

“مليتة” تلجأ لتغيير الأطقم الفنية لتفادي كورونا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز عن شروعها في تغيير الأطقم الفنية والهندسية العاملة في المنصات البحرية عبر الطائرات العمودية وسفن التموين انطلاقا من مجمع مليتة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقالت ادارة الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، مساء السبت، إن “مليته” اتخذت كل التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مع أخذ الاحتياطات الطبية والإجراءات الوقائية للحد من عدوى فيروس كورونا.

واشارت ادارة الشركة إلى انها في صدد التنسيق للقيام بتغيير الأطقم الفنية التابعة لها في الحقول البرية انطلاقا من مطار زوارة وبحث إمكانية القيام برحلات برية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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